شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال: «عموري» يواصل العلاج.. ويشارك في معسكر النمسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي الهلال أن اللاعب عمر عبدالرحمن يواصل برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى الطبيب «رامون كوجات» للوقوف على حالته الصحية والبدنية.

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يأتي ذلك في وقت تستعد بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم للمغادرة إلى النمسا فجر غد (الثلاثاء) لإقامة معسكر إعدادي تأهباً للموسم الرياضي القادم 2020/2019.

وضمت قائمة لاعبي الهلال المغادرة إلى النمسا كلاً من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتمبي غوميز، نواف العابد، عمر عبدالرحمن، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، ديجينك، محمد جحفلي.

يذكر أن اللاعبين أنهوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية الفحوص الطبية الاعتيادية.