شكرا لقرائتكم خالد جلال يجتمع مع طبيب الزمالك لوضع برنامج تأهيلى لمصطفى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، في حضور مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو وذلك للوقوف على البرنامج التأهيلي لمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق والذي سيتم تنفيذه من غد الثلاثاء بمعسكر الأبيض بقبرص.

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ويهدف الجهاز الفنى للزمالك تجهيز مصطفى فتحى من الناحية البدنية قبل تحديد موعد انضمامه إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مرحلتين عقب الجراحة التى أجراها فى الركبة بألمانيا.

ويخوض حاليًا الزمالك معسكر إعداد فى قبرص لمدة 13 يومًا استعدادًا لخوض الـ 3 مباريات المتبقية للفريق فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.