شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يشاهدون مباريات امم افريقيا من قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاهد لاعبو الزمالك، بعد تناول وجبة العشاء فى فندق إقامة البعثة البيضاء بقبرص، متابعة مباراتي كاس الأمم الإفريقية اللتين تجمعان بين الجزائر وتنزانيا والسنغال أمام كينيا.

وسيخوض الزمالك الذي وصل قبرص اليوم الإثنين معسكرا مغلقا فيها لمدة 13 يوما استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

Advertisements

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، البرنامج الذى سيتبعه الفريق فى ثانى أيام معسكر الإعداد الذى انطلق مساء اليوم الاثنين بقبرص، استعدادًا للموسم الكروى الجديد واستقر خالد جلال على خوض الفريق مرانه على فترتين غدا الثلاثاء، الأولى فى الثامنة صباحا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة بقبرص.

وخاض اللاعبون مرانًا خفيفًا في السابعة والنصف مساء اليوم، بحديقة الفندق عقب الوصول إلى قبرص، وبعد المران تناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.