ناشئ سموحة معروض علي الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك، مقاطع فيديو خاصة لمحمود سامى لاعب وسط سموحة مواليد 1997، لتحديد إمكانية التعاقد معه من عدمه. وحال استقرار مسئولو الزمالك على التعاقد مع لاعب خط وسط سموحة الشاب سيتم قيده ضمن قائمة اللاعبين الخمسة المقرر قيدهم تحت السن وفقا للوائح اتحاد الكرة. ولعب محمود سامى فى قطاع ناشئين نادي الداخلية، قبل انتقاله لنادي سموحة ويجيب اللعب فى مركزى خط الوسط المدافع والمهاجم ويعد أحد اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى.

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