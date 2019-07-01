شكرا لقرائتكم تأهل 8 مصريين لأوليمبباد طوكيو 2020 لمنتخبات تنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح 8 لاعبين مصريين من منتخبات تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دورة الالعاب الأوليمبية التى تقام بطومكيو 2020 .

وجاء تأهل اللاعبين من خلال حصد الميداليات الذهبية والمراكز الأولى فى منافسات البطولة الإفريقية التى تقام بصالة النادى الاوليمبى بالإسكندرية .

اللاعبون هم كل من فايزة محمود و اسلام رسلان وهنا حماد و سامح عيد ومحمود عبد المجيد و كمال الرشيدى وكمال الزناتى و احمد سيد .

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ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وكانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالة نفس النادى أيضا، وشارك فى البطولة أكثر من 21 دولة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصر المستضيفة.