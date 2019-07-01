كينى يصارع بيليات فى صفقات الأهلي الصيفية...

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جدة - عمرو شويل دخل النادي الأهلي، فى مفاوضات مع أكثر من لاعب أفريقى، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويتصدر خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوى ونادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، قائمة اللاعبين الأفارقة، المرشحين للانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وتلقى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية العديد من السير الذاتية للاعبين أفارقة لاختيار الأفضل للتعاقد معه فى ظل وجود اتجاه قوى داخل القلعة الحمراء لضم مهاجمين أجانب لتدعيم الهجوم الأحمر. Advertisements ويلزم تعاقد الأهلي مع أفريقى جديد، مسئولو القلعة الحمراء بضرورة الإطاحة بأحد الأفارقة الأربعة المتواجدين فى القائمة الحمراء بالوقت الحالى، وهم المغربى وليد أزارو والأنجولى جيرالدو والنيجيري جونيور آجاى والتونسى على معلول. وينافس الكينى ميكاييل أولونجا، مهاجم نادي كاشيوا ريسول بدوري الدرجة الثانية اليابانى، خاما بيليات فى صراع الانضمام للأهلي، بعد تألق أولونجا اللافت للنظر خلال مباريات كأس أمم أفريقيا الحالية. وأحرز أولونجا هدفان لمنتخب كينيا خلال مباريات أمم أفريقيا الحالية فى مرمى تنزانيا خلال مباريات الجولة الثانية التى حسمتها كينيا بنتيجة 3/2.

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