شكرا لقرائتكم شاهد مدرجات الجزائر فى مباراة تنزانيا تهنئ الأهلى بلقب الدورى بتلك الأغنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت الجماهير المتواجدة فى مدرجات استاد السلام لمؤازرة منتخب الجزائر أمام تنزانيا، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، عن المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لفريق الأهلى المصرى.

ورددت الجماهير المتواجدة فى مدرجات المنتخب الجزائرى الأغنية الشهيرة لجمهور المارد الأحمر: "كدة كدة يا زمالك الدورى فى الجزيرة، عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

ويتبقى للزمالك 3 مواجهات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، كما يتبقى للأهلى مواجهة المقاولون يوم 26 ثم الزمالك، وبعدها يتم تحديد بطل الدورى، ويحتل حاليًا الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة.

ويستهدف منتخب الجزائر تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 1990 التي أقيمت في الجزائر والتي توج بلقبها أصحاب الأرض.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على منتخبي كينيا والسنغال، في حين يتذيل منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ودخل منتخب محاربى الصحراء المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: مبولحى

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خط الدفاع: مهدي زفان، رفيق حليش، مهدي جيان تاهرات، محمد فارس

خط الوسط: مهدي عبيد، هشام بودادي، أدم أوناس.

خط الهجوم: إسلام سليماني، إسماعيل بن ناصر، أندي تايلورت

فى المقابل يخوض منتخب تنزانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: ميتاشا مناتا.

خط الدفاع: الي متوني ومحمد حسين وحسن رمضان ودافيد مونتيكا.

خط الوسط: موداتير يحي وايراستو نيوني وفيصل سالوم وفريد موسي وسايمون مسوفا.

خط الهجوم: مبوانا ساماتا.