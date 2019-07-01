هداف الألومنيوم يوقع للمصري...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولي النادي المصري فى الحصول علي توقيع ناصر ناصر لاعب خط وسط نادي الألومنيوم تمهيدا لضمه لصفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي القادم. وقام لاعب الألومنيوم بالتوقيع على عقود المصري رغم تلقيه عرضين من ناديي الإسماعيلي ومصر المقاصة بشكل رسمى للحصول على خدماته خلال التنقلات الصيفية المقبلة. ونجح النادي المصري خلال الأيام الماضية، فى الحصول على توقيع المهاجم الدولي الليبي مفتاح طقطق.

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