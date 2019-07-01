مدافع المنصورة يقترب من الانتقال للإسماعيلي والمقاصة يترقب...

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جدة - عمرو شويل دخل أحمد فوزي مدافع المنصورة دائرة اهتمامات النادي الإسماعيلي بعد ترشحيه من جانب صبري المنياوي مدير الكرة بقلعة الدراويش والذي طلب من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع اللاعب في ظل المستوي الفني المميز والقوه البدنية والجسمانية التى يمتاز بها.
وسبق وتولى صبرى المنياوي تدريب أحمد فوزى عندما تولى المسئولية الفنية لفريق المنصورة بالموسم الماضى.
ولا يعد النادي الإسماعيلى الساعى الوحيد للتعاقد مع مدافع المنصورة حيث دخل اللاعب اهتمامات نادي مصر المقاصة.
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