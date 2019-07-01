شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على خليفة كهربا فى مباراة القمة أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، خروج محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، من حسابات الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، خلال المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر استئنافها عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

أوضح المصدر الزملكاوى، أن غياب كهربا المتواصل عن التدريبات الجماعية، وعدم تواجده فى معسكرات فريقه الداخلية والخارجية على مدار الأيام الماضية، جعل الجهاز الفنى يستبعده من حساباته ويجهز بدائل لقيادة الفريق الأبيض خلال المباريات المتبقية من الدوري خاصة وأن كهربا كان عنصر أساسى فى التشكيلة البيضاء بالموسم الحالى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 30 يوليو الجارى ضمن الأسبوع الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقد تكون المباراة الحاسمة لبطل النسخة الحالية للدوري.

ووفقا للمصدر الزملكاوى، أصبح مصطفى فتحى هو المرشح الأول لخلافة كهربا فى التشكيلة الأساسية فى مباراة القمة خاصة بعد شفائه من الإصابة التى عانى منها مؤخرا، وأدت لغيابه عن المباريات فى أغلب فترات الموسم.

ويتواجد مصطفى فتحى فى معسكر الزمالك المقام حاليا بدولة قبرص فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري ويكثف الجهاز الفنى من محاولاته لتجهيز اللاعب بشكل جيد لخوض المباريات المتبقية من البطولة.