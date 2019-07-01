شكرا لقرائتكم خالد الغامدي ينتقل إلى صفوف الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيصلي، يوم الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيمن خالد الغامدي لمدة موسم واحد قادما من صفوف الرائد.

ويعد الفيصلي النادي الخامس في مسيرة صاحب الـ "31 عاما" والذي لعب مع أندية إف سي ويل السويسري والقادسية، قبل أن يخوض تجربة مع نادي النصر، ومنها إلى الرائد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتمكن الغامدي من تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي الممتاز في 2014-2015 مع النصر، كما توج معهم أيضا بلقب كأس ولي العهد في 2014.