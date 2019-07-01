شكرا لقرائتكم مارسيلو: عودة زيدان أسعدتني.. وأتحدث مع رونالدو كثيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته البالغة بعودة زين الدين زيدان، لتولي المهمة الفنية للنادي الملكي، مؤكدا أن المدرب الفرنسي يعد بمثابة شقيق له.

وأكد أن يثمن كثيرا عودة زين الدين زيدان لمقعد المدير الفني لريال مدريد، واختتم قائلا: بالنسبة لي هو شقيقي الأكبر.

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وتحدث مارسيلو أيضا عن غيابه عن بطولة كوبا أميركا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، معتبرا أن غيابه عن البطولة الأميركية الجنوبية يعود لتراجع مستواه الفني.

وأضاف اللاعب البرازيلي قائلا: الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوم به هو العمل بشكل أكبر من أجل ارتداء قميص المنتخب البرازيلي مرة أخرى.

وردا على سؤال عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، أجاب مارسيلو قائلا: أتحدث من وقت لأخر مع رونالدو ولكن لا نتحدث كثيرا عن كرة القدم كما يعتقد الناس، لدينا أشياء أخرى أكثر أهمية لنتحدث عنها، نتحدث عادة عن الأبناء الذين يمارسون كرة القدم أيضا.