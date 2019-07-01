تذكرتى: يشترط ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id لدخول الاستادات

أشاد جماهير ومشجعي كرة القدم بالأجراء الجديد وتطبيق تذكرتي الخاص بحجز تذاكر الدخول إلى المباريات، كما توجت شركة “تذكرتى” بالشكر للجماهير على ما قاموا به من التزام بالتعليمات والإجراءات والخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة المتعلقة بامتلاك المشجع بطاقة الـ Fan id، بجانب تذكرة الدخول.

وقد أكدت شركة تذكري على جميع المشجعين بضرورة ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع fan id من خلال المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك للجميع سواء كانت التذكرة تم شراؤها من منافذ البيع المخصصة، أو تم الحصول عليها كهدية من أحد رعاة البطولة.

كما شددت شركة تذكرتي على مشجعي الساحرة المستديرة بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، وأن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، لن يتم إلا بتواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وأن تكون التذكرة مرتبطة على النظام الإلكتروني ببطاقة المشجع.

الجدير بالذكر أن شركة “تذكرتى” قد حددت أن يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو المقبل، هو أخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بداية من دور الـ16، وحتي المباراة النهائية.