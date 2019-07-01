شركة “تذكرتي” تعلن عن آخر موعد لبيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة الأمم الأفريقية.....

وجهت شركة “تذكرتي” الشكر لجماهير الكرة، وذلك لالتزامهم بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول المباريات، خاصة بامتلاك بطاقة الFan Id، وتذكرة الدخول.

وتهيب الشركة بكافة المشجعين ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع من المنافذ المتخصصة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على توفير سبل الراحة للمشجعين، وليتمكنوا من مشاهدة المباريات، وتهيب بالمشجعين ضرورة الالتزام بالإجراءات، خاصة دخول الاستادات المقام عليها البطولة، وأن تكون التذكرة مرتبطة ببطاقة المشجع على النظام الإلكتروني.

وقد حددت شركة تذكرتي آخر موعد لبيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من الدور ال16 وصولًا إلى المباراة النهائية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو.

جديرًا بالذكر، أن الشركة قامت بفتح باب شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية لكأس الأمم الأفريقية من يوم الثلاثاء الماضي، يشمل حجز التذاكر مباريات دور ال16، ودور ال8، بالإضافة إلى مباريات الدور قبل النهائي والنهائي.

وكانت منافذ “تذكرتي” قد شهدت إقبالًا كبيرًا من الجماهير، خلال اليومين الماضيين، للحصول على تذاكر مباريات الأدوار النهائية، ولذا نوهت الشركة عن آخر أيام حجز التذاكر للحصول عليها قبل النفاذ.