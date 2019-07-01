تعرف على موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019

حتى قبل أن يتم تحديد الخصم المرتقب، يتسائل الكثيرون عن موعد مباراة مصر في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا 2019، ولذلك فأنتم على موعد مع تغطية حصرية لكل ما يتعلق بمباراة المنتخب المصري القادمة في أولى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

موعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس الأمم 2019

نجح المنتخب المصري في تصدر المجموعة الأولى بالنقاط الكاملة، وذلك بعد تحقيقه للفوز على حساب كلًا من زيمبابوي، وبعدها جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأخيرًا على حساب أوغندا في اللقاء الأخير، ليضرب الفراعنة موعد مع الدور الستة عشرة في البطولة الأفريقية.

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وقد حددت اللجنة المنظمة برئاسة الكابتن “محمد فضل”، موعد لمباراة مصر في دور ال16، وهو السبت المقبل، والموافق 6 يوليو الجاري، على أرضية ملعب إستاد القاهرة والذي يحتضن مباريات الفراعنة في البطولة حتى الآن.

الخصم المتوقع لمنتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

وبحسب النظام المتبع في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، فإن المنتخب المصري “متصدر المجموعة الأولى” سيلعب مباراة دور الـ16 أمام واحد من المنتخبات التالية: