الآن: نتيجة مباراة السنغال وكينيا اليوم في آخر جولات دور المجموعات وتألق وتفوق لماني

نعرض نتيجة مباراة السنغال وكينيا، يتابع الكثير اليوم مباراة مثيرة تجمع المنتخب السنغالي مع المنتخب الكيني في صراع محتدم من أجل بطاقة التأهل الثانية خلف الجزائر التي ضمنت صعودها بعد فوزين متتاليين، فكلا المنتخبين يمتلك 3 نقاط في جعبته قبل بداية المباراة يطمح في زيادتها 3 نقاط أخرى حتى يخطف المركز الثاني بدون الانتظار لأفضل ثالث.

نتيجة مباراة السنغال وكينيا

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة على قناة beIN MAX 2 بتعليق من أحمد عبده، وكان المنتخب السنغالي قد شهد عودة ساديو ماني للتشكيل الأساسي في المباراة السابقة أمام محاربي الصحراء ولكن محرز ورفاقه كان لهم الكلمة في هذا اللقاء وأنهوه لصالحهم بهدف يوسف البلايلي.

جهاد جريشة يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بنتيجة 3-0 للسنغال “هدفين لماني وهدف ل سار”

السنغال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط

مباراة السنغال وكينيا

وكان اللاعب السنغالي سادا تيوب قد أبرز حالة الاستعداد الكبير من جانب زملائه في المنتخب لحصد النقاط الثالث وانهاء اللقاء لصالحهم بفوز لا بديل عنه، وأنه لن يتم التفريط في تحقيق هذا الانتصار لتعويض الخسارة التي لحقت بهم في اللقاء السابق وحرمتهم من التأهل المبكر في المركز الأول.