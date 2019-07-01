نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم...

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم، حيث تقام مباراة الجزائر وتنزانيا في في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الدفاع الجوي، تأهل المنتخب الجزائري إلي الدور التالي من أمم إفريقيا 2019 بعدما حقق الفوز خلال الجولة الأولي والثانية أمام المنتخب الكيني والمنتخب السنغالي، وستكون المباراة منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، وقناة بي ان ماكس 1.

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم

ترقب جماهيري كبير لأحداث الشوط الأول من مباراة الجزائر اليوم ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

بداية الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا الآن.

وصلنا للدقيقة 25 زمن زمن المبارة،ـ ومازالت التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء حتى الآن رغم الخطورة الكبيرة للمنتخب الجزائري.

الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 35 عن طريق اسلام سليماني، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح محاربي الصحراء.

الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 40 عن طريق اسلام وناس، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا هي التقدم بهدفين دون رد.

Advertisements

ادم وناس يسجل الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتصبح النتيجة 3-0.

نهاية أحداث الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 58، والنتيجة مازالت تقدم الجزائر بثالثية نظيفة.

مازالت نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا حتى الآن هي التقدم بثلاثية نظيفة بعد مرور 70 دقيقة.

نهاية المباراة بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة.