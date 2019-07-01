مُلخص مباراة الجزائر وتنزانيا كتابي | ثلاثة أهداف نظيفة | لقاء ناري

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا، مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا كورة لايف، كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم، ماتش مهم وقوي للغاية يجمع بين منتخبين يسعى كل مهما إلى التأهل وحصد النقاط، حيث استعد المنتخب الجزائري لخوض المواجهة التي تبدأ الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب السلام بالقاهرة ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات البطولة الأفريقية وتحديداً بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبي كينيا والسنغال.

يسعى ثعالب الصحراء إلى تحقيق نتيجة إيجابية كاملة خصوصًا مع كثرة أعداد المشجعين الكمتواجدين في الاستاد، بل ويظهر اللون الأخضر على الرايات واضحًا كالشمس ناحية الجمهور المشجع، حيث أجمع المشجعون أنهم متواجدون من أجل دعم منتخب بلادهم في مباريات كان 2019.

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا

يسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق ثالث فوز له على التوالي، بل يمتد الأمل إلى الوصول إلى النهائي بعد أن حجز مكانه في الدور السادس عشر، هذا وتعد نتيجة هذا اللقاء مضمونة، حيث أن منتخب تنزانيا لا يملك أي من النقاط وبذلك لن يُشارك في الدور المقبل.

أكد جمال بلماضي على تشكيل الفريق الرسمية على أن تكون كالتالي: حراسة المرمى: رايس امبولحي – خط الدفاع: مهدي زفان، ورفيق حليش، ومهدي جيان تاهرات، ومحمد فارس – خط الوسط: مهدي عبيد، وهشام بودادي، وأدم أوناس – خط الهجوم: إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر، وأندي ديلورت.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم

الجزائر تنزانيا 3 0

قيام اللاعبين بالقليل من تمرينات الإحماء، ودخولهم أرضية الملعب وإلقاء النشيد الوطني استعدادًا لبدء الشوط الأول من المباراة بعد قليل.

فيما يسعى منتخب الجزائر الحصول على العلامة الكاملة والتسع نقاط مثلما حصلت عليها منتخب المغرب في مباراة اليوم السادسة مساء بهدف سجله النجم مبارك بوصوفة.

تعادل سلبي لا المنتخبين حتى هذه اللحظة.

عرب جول تنزانيا والجزائر كاد أن يأتي الهدف الأول لمنتخب الجزائر.

كرة ركنية لصالح المنتخب الجزائري ولكنها خرجت مباشرة للتماس.

الدقيقة السابعة عشر رمية تماس للمنتخب التنزاني.

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مرور أربعة وعشرون دقيقة ولكن الحظ لا يحالف أي من المنتخبين.

الدقيقة الثلاثين وتعادل سلبي.

رمية تماس لصالح المنتخب التنزاني.

هدف للجزائر الدقيقة الرابعة والثلاثين الهدف الثامن والعشرين تمريرة ولا أروع وضعها إسلام بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى وضعها في شباك تنزانيا ورابع أهدلاف الجزائر واهتزاز المرمى.

آدم أوناس يحرز الهدف الثاني من تسديدة ولا أروع.

آدم أوناس يحرز الهدف الثالث وجووول بانطلاقة سريعة.

بداية الشوط الثاني بحالة معنوية عالية جداً بالنسبة للجزائر والنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

الدقيقة الرابعة والسبعين: دخول رياض محرز للمشاركة في المباراة بدلاً من آدم أوناس.

تبقى من عمر اللقاء ربع ساعة.

تسلل يعلنها الحكم المساعد.

نهاية اللقاء – ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا.