نتيجة مباراة الجزائر اليوم أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019...

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا، حبث تنطلق أحداث مباراة الجزائر اليوم ضد تنزانيا اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الجزائر، وستكون مباراة الجزائر ضد تنزانيا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا

الجزائر تنزانيا 3 0

دقائق قليلة ويبدأ البث المباشر لمباراة الجزائر اليوم ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم.

سيطرة لمحاربي الصحراء بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

مرور 22 دقيقة من زمن الشوط الاول، زمازالت نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

سليماني يسجل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد تنزانيا هي التقدم بهدف دون رد لمحاربي الصحراء.

الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 40 عن طريق اسلام وناس، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا هي التقدم بهدفين دون رد.

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ادم وناس يسجل الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتصبح النتيجة 3-0.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 60: تفوق جزائري حتى الآن بنتيجة 3-0 بالإضافة لسيطرة كبيرة على مجريات اللقاء.

وصلنا للدقيقة 77، والنتيجة مازالت تقدم محاربي الصحراء بثلاثية نظيفة.

نهاية المباراة بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة.