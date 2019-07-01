الآن هدف قاتل: نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة

بعد بداية مقلقة يتقدم منتخب المغرب رويدا رويدا نحو تقديم آداء يوجه به تحذير للمنتخبات الآخرى به جاء إلى الأراضي المصرية للمنافسة على اللقب فأسود الأطلسي نجحوا في حصد 6 نقاط من أول مبارتين لهما بنسبة نجاح 100% ويتبقى لهم المباراة الأحيرة في دور المجموعات لحصد العلامة الكاملة.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا

وينطلق شوط المباراة الأول عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب السابعة بتوقت مكة وسيتم نقل اللقاء بصوت جواد بدة على بي ان ماكس MAX 1، وسيكون المغرب مطالبا بتحقيق نقطة على الأقل في لقاء اليوم لضمان تحقيق المركز الاول الذي يمهد له الطريق نحو مباراة أسهل في دور الستة عشر.

المغرب وجنوب افريقيا

وعن الجانب الجنوب افريقي فقد أوضح المدير الفني لهم “باكستر” أن مباراة اليوم صعبة بالنسبة لهم وذلك بسبب قوة المنافس المغربي وخبرات لاعبيه والمجموعة ككل العالية، وتحدث عن مرونة آداء المغرب والتنظيم الكبير داخل البساط الأخضر لكنهم سيسعون للفوز لأنهم يرغبون في المرور والتأهل.

نتيجة المغرب وجنوب افريقيا

ورغم رغبة جنوب افريقيا في الفوز إلا أن رينارد مدرب المغرب أكد أنه يستهدف الفوز أيضا ولكنه على لاعبيه أن يكونون أكثر تركيزا لانهاء اللقاء لصالحهم واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

وأكد أيضا أن حكيم زياش لن يكون أساسيا في هذا اللقاء فهو لن يعارض هذا الأمر وسيكون التشكيل به عدة تغييرات بما تتماشى مع المباراة ولكن جاء تشكيل المباراة الأساسي بتواجده