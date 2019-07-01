نتيجة مباراة السنغال وكينيا اليوم وماني يتألق ويؤمن طريق السنغال لدور الستة عشر

نتيجة مباراة السنغال وكينيا اليوم، تتطلع عيون المصريين اليوم نحو متابعة ما ستسفر عنه مباراة السنغال ضد كينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة حيث بصعود مصر أمس فانها ستواجه صاحب المركز الثالث من المتأهلين في المجموعات C,D,E وبطبيعة الحال فإن مباراة اليوم ستحدد مواجهة مصر في دور الستة عشر المرتقبة من قبل الجماهير العربية.

نتيجة مباراة السنغال وكينيا

وعن هذه المباراة فان موعد انطلاق أحداثها هو التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للقاهرة، وتحتل السنغال المركز الثاني في المجموعة أما كينيا فالمركز الثالث ولكن بنفس عدد الرصيد من النقاط وهو 3 نقاط ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة أسود التيرانجا الذين يسعون بقوة لحسم لقاء اليوم بالفوز لتجنب الحسابات.

انتهت مباراة السنغال وكينيا بنتيجة 3-0 أحرزهما اسمايلا سار ثم ساديو ماني بهدفين أحدهما من ركلة جزاء

تصعد السنغال في المركز الثاني خلق الجزائر لتتأهل لدور الستة عشر

مباراة السنغال وكينيا

أما على الجانب الكيني فان الفوز هو المبتغى أيضا فقد تحدث سيباستيان مينييه المدير الفني للمنتخب موضحا صعوبة اللقاء فهو صعب للغاية خاصة مع فريق يتصدر التصنيف الافريقي في الفيفا، ولكنه أكد أن بمقدروهم تحقيق الانتصار كما فعلوه أمام المنتخب الغاني سابقا وهناك تعهد ورغبة بين اللاعبين في التأهل.