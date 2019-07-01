ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم (3-0) الإثنين 1-7-2019 في كأس أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة مصر ضد أوغندا اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ملخص وأهداف مباراة الجزائر اليوم، يتابعها جميع متابعي مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 لكرة القدم وخاصة الجماهير الجزائرية والعربية التي تود متابعة مباراة الجزائر الآن، أهداف الجزائر وتنزانيا اليوم، وتشتد عمليات البحث الآن عن ملخص وهدف رياض محرز اليوم في أمم أفريقيا مصر 2019.

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم

انطلقت الآن مباراة الجزائر وتنزانيا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة الجزائر اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات البطولة الأفريقية 2019.

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مباراة الجزائر ضد تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا الآن الدقيقة 35 تسجيل اللاعب إسلام سليماني الهدف الأول لصالح منتخب بلاده الجزائر لتكون نتيجة المباراة هدف دون رد في الشوط الأول 1-0 لمحاربو الصحراء.

وفي الدقيقة 39 يتقدم اللاعب آدم أوناس بالهدف الثاني للجزائر لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 للجزائر، وذلك قبل أن يُضيف اللاعب آدم أوناس الهدف الثالث أيضاً لمنتخب بلاده الجزائر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة 3-0 للجزائر.

وفي الشوط الثاني ما زال منتخب الجزائر مسيطر على الكرة شمالاً ويميناً وفي وسط الملعب مع تكرار الهجمات المعاكسة الخطيرة بحثاً عن تسجيل الهدف الرابع، وسط غيابات دفاعية للمنتخب التنزاني، وذهبت المباراة الآن إلى الدقيقة 88 وما زالت النتيجة هي ثلاثية نظيفة لصالح رفاق رياض محرز.