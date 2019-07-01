نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الاثنين بتاريخ 1-7-2019 كأس الأمم الأفريقية

نحن اليوم الإثنين الموافق ١/٧/٢٠١٩ على موعد مع مباراة جديدة من مباريات أمم أفريقيا ٢٠١٩ بين فريق منتخب الجزائر وفريق منتخب تنزانيا على أرض ملعب الدفاع الجوي في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات ومنافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم أفريقيا.

مباراة الجزائر وتنزانيا

ومن الجدير بالذكر أنه قد إستطاع فريق المنتخب الجزائري ضمان مقعد في مباريات ومنافسات دور ال ١٦ بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب السنغال، والجولة الثانية على منتخب كينيا، أما منتخب تنزانيا فقد خالفه حظه في دور المجموعات فلم يستطيع تحقيق اي فوز او تعادل خلال مواجهاته السابقة ويدخل مباراة اليوم بدون أي نقاط، لذلك لن يتأهل لدور ال ١٦ من البطولة.

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب الجزائر ضد فريق منتخب تنزانيا اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ .

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد الدفاع الجوي ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 1 hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب الجزائر، وفريق منتخب تنزانيا على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي بطولة الامم الافريقية لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع.

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا

انتهت المباراة بفوز الجزائر ب3 أهداف دون رد.