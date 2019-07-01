موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16| أسماء المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من كاس إفريقيا...

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019| سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع جدول ومواعيد مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وبعد تأهل بعض المنتخبات الإفريقية والعربية، إلى مباريات دور الثمن النهائي، “الدور الثاني من البطولة الإفريقية”، يكثر البحث عن موعد مباريات دور 16، ومن بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من البطولة، هي المنتخب المصري، والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لذلك يكثر البحث، عن كلمات مثل موعد مباراة مصر القادمة في دور ال 16، وموعد مباراة المغرب، وموعد مباراة الجزائر المقبلة في دور 16 من كأس إفريقيا 2019.

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16

مباريات كأس إفريقيا 2019 في مباريات دور ال 16، ستنطلق بتاريخ يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وسيكون الموعد من خلال الدور الثاني من البطولة الإفريقية، معا ثمانية مباريات، سيتأهل من خلالها أربعة منتخبات إلى دور الثمانية من كأس إفريقيا 2019.

المباراة الموعد التوقيت المغرب ضد ثالث المجموعة A-E-F الجمعة 5-7-2019 أوغندا ضد ثاني المجموعة C الجمعة 5-7-2019 نيجيريا ضد ثاني المجموعة F السبت 6-7-2019 مصر ضد ثالث المجموعة C-D-E السبت 6-7-2019 مدغشقر ضد ثالث المجموعة A-CD الأحد 7-7-2019 أول المجموعة C ضد ثالث المجموعة A-B-F الأحد 7-7-2019 أول مجموعة E كوت ديفوار الإثنين 8/7/2019 أول مجموعة F ضد ثاني المجموعة E الاثنين 8/7/2019

المنتخبات المتأهلة إلى دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة رسميا إلى مباريات دور 16 من كأس إفريقيا 2019، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من اغلب المجموعات.

حيث سيتأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني من مباريات كأس إفريقيا 2019، ستة عشرة منتخب، حيث من كل مجموعة سيتأهل منتخبين مباشرة إلى الدور المقبل، وأربعة منتخبات ستكون هي المنتخبات صاحبة أحسن المراكز الثالثة في المجموعات 6.

تحديث: في مفاجئة كبيرة في مباريات كأس إفريقيا 2019، تمكن منتخب مدغشقر من التأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، في المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط، فيما تأهل منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد ستة نقاط.

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وفي المجموعة الأولي تاهل المنتخب المصري في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب اوغندا برصيد اربعة نقاط.

في مباريات المجموعة الرابعة، تمكن المنتخب المغربي من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب كوت ديفوار برصيد ستة نقاط.

1 منتخب مصر 2 منتخب نيجيريا 3 منتخب الجزائر 4 المنتخب المغربي 5 مدغشقر 6 منتخب أوغندا 7 كوت ديفوار

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توقيت مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد.