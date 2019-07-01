نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الإثنين 1-7-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم...

نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا، حيث يدخل المنتخب المغربي مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز خلال الجولة الأولي على ناميبيا بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية أمام كوت ديفوار بنفس النتيجة ليتأهل أسود الأطلس للدور التالي من البطولة دون النظر لنتيجة مباراة اليوم أمام المنتخب الجنوب إفريقي، والذي سيقدم مباراة كبيرة اليوم من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل للدور التالي.

وستكون مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس الأولي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم

المغرب جنوب إفريقيا 1 0

ترقب جماهيري كبيرة لأحداث مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في ختام مباريات المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2019.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا الآن بعد مرور 25 دقيقة من زمن المباراة.

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الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء حتى الآن.

التعادل السلبي هو نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية أحداث الشوط الثاني الآن.

وصلنا للدقيقة 75 من زن المباراة، ومازالت نتيجة الشوط الثاني من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا هي التعادل بدون أهداف.

الهدف الأول لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90 من المباراة عن طريق مبارك بوصوفه، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويتأهل المنتخب المغربي للدور التالي بالعلامة الكاملة.