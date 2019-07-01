نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا في كاس امم افريقيا 2019

نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم| تفوق منتخب المغرب على جنوب أفريقيا بهدف قاتل في الدقيقة 90 سجله مبارك بوصوفة، هذا الهدف صعب الأمور على منتخب جنوب أفريقيا للتأهل إلى الدور الثاني من كاس أمم أفريقيا، كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا ختام مباريات المجموعة الرابعة

تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لمباراة جنوب أفريقيا شهدت بعض التغييرات، منير المحمدي لحراسة العرين، اشرف حكيمي ظهير أيس، مروان دي كوستا، رومان سايس عمق الدفاع، نصير مزراوي ظهير أيمن، وفي الوسط مبارك بوسوفه، يونيس بلنده، كريم الأحمدي، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، حكيم زياش.

منتخب المغرب في صدارة المجموعة الرابعة بتسع نقاط كاملة العدد، لم تهتز شباكه من الخصوم الثلاثة الذين واجههم في المسابقة، ويستكمل مبارياته على ملعب السلام في البطولة.