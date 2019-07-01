بالعلامة الكاملة .. نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم...

نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، حيث يترقب الجميع مباراة المغرب اليوم في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة لجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

نجح المنتخب المغربي في تحقيق نتائج جيدة خلال الجولتين الأولي والثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا، حيث حسم الفريق تأهله للدور التالي بعدما حقق الفوز على ناميبيا في الجولة الأولي بهدف دون رد، كما حقق الفوز على كوت ديفوار بنفس النتيجة ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط مع كوت ديفوار صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

سيضم تشكيل المغرب اليوم كلا من: المحمدي، المزروعي، دا كوستا، سايس، حكيمي، الأحمدي، بوصوفة، زياش، بلهندة، أمرابط، الناصيري.

نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا حتى الآن بعد مرور 24 دقيقة من زمن الشوط الأول.

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الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء.

نهاية أحداث الشوط الاول من مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

الدقيقة 80: نتيجة الشوط الثاني من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

مبارك بوصوفه يسجل الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويتراجع المنتخب الجنوب إفريقي للمركز الثالث.