ترتيب المجموعة الرابعة المغرب في الصدارة بعد الفوز على جنوب افريقيا

نتيجة مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم| أكد منتخب المغرب صدارته لترتيب المجموعة الرابعة عندما حقق فوزه الثالث على التوالي على حساب منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 90 بهدف مبارك بوصوفة، هذا الهدف المتأخر منح المغرب تسع نقاط كاملة يتصدر بهم ترتيب المجموعة الرابعة متقدماً عن الوصيف منتخب كوت ديفوار صاحب الست نقاط.

تحت عنوان “تأكيد الصدارة” يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم ضد جنوب أفريقيا في أفتتاح مباريات اليوم يلا شوت من كأس أمم أفريقيا، وتقام في نفس التوقيت مباراة كوت ديفوار وناميبيا، وهما مباراتان حاسمتان على للمنتخبات الثلاثة على ترتيب المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، يأتي خلفه منتخبا جنوب أفريقيا وكوت ديفوار بنفس الرصيد 3 نقاط لكل منهما، وتأهل منتخب المغرب مبكراً إلى ثمن النهائي، ويحاول الخروج متزعم المجموعة لتفادي المنتخبات الكبيرة.