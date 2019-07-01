تحذير مشجعي بطولة ويمبلدون للتنس من حفلات "الجنس والمخدرات"

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بادر سكان ضاحية ويمبلدون ( جنوب غرب لندن ) بتوزيع ونشر ملصقات يحذرون فيها عشاق رياضة التنس ممن يتوافدون لمتابعة بطولة ويمبلدون للتنس من الانجراف وراء شهواتهم وإقامة حفلات "جنس ومخدرات" في مناطق الغابات المجاورة.

وعُلِّقَت بعض من تلك الملصقات على سياج بحديقة ويمبلدون، حيث يخيم الكثير من المشجعين ليلاً، قبيل أن يتدافعوا صباحاً للحصول على التذاكر الخاصة بالبطولة.

وورد بالملصقات أن الشرطة ستتواجد بتلك المنطقة وبمنطقة وقوف السيارات لسابق إظهار بعض المشجعين سلوكيات معادية للمجتمع خلال فترة إقامة البطولة.

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ونقلت صحيفة ذا صن عن مصدر يعيش بالقرب من حديقة ويمبلدون قوله "يتجمع الناس في الحديقة ويخيم الكثيرون منهم هناك، وتتحول المنطقة لنقطة تجمع، حيث يشرب الناس الخمور ويتعاطون المخدرات ثم يتوجهون للغابات ويفعلون كل شيء. ويشعر السكان هنا بقدر من عزة النفس ولا يريدون حدوث هذه الأشياء بالقرب منهم".

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

https://www.thesun.co.uk/sport/9403951/wimbledon-sex-parties-warning/

