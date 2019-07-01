لعنة الخسارة أمام البرازيل تطارد ميسي قبل نصف نهائي كوبا أميركا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تراهن الأرجنتين على الهداف التاريخي ليونيل ميسي لتجاوز عقبة غريمتها البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا عندما يلتقيان فجر الأربعاء بمدينة بيلوهيروزنتي البرازيلية في "كلاسيكو لاتيني" يجمع بين أقوى منتخبين في قارة أميركا الجنوبية .

هذا وتخشى الجماهير الأرجنتينية من عقدة فشل منتخب بلادها في تجاوز المنتخب البرازيلي بتواجد ميسي في تشكيلة الفريق ، حيث لم يسبق لراقصي "التانغو" ان تذوقوا طعم الانتصار على راقصي "السامبا" في بطولة كوبا اميركا أو تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

Advertisements

وبحسب ما ذكره موقع "بي سوكر" الرياضي ، فإن ليونيل ميسي قد خاض مع منتخب الأرجنتين تسع مباريات ضد منتخب البرازيل ، لم ينجح خلالها الأرجنتينيون في تحقيق الانتصار على البرازيليين إلا في ثلاث مباريات ودية فقط ، بينما عاندهم الحظ في خمس مباريات رسمية منها ثلاث هزائم وتعادلان.

ومن اللافت للنظر بأن الهزائم الثلاث التي منيت بها الأرجنتين بوجود ميسي قد جاءت بنتائج عريضة ، حيث كانت الخسارة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في نهائي كوبا أميركا عام 2007 ، بينما جاءت الخسارة الثانية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في موقعة الإياب من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ، فيما كانت الخسارة الثالثة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

فيما تعادل المنتخبان بوجود ميسي مرتين، حيث كانت الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ، بينما كانت الثانية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء الذهاب من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

