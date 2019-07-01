شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بعيون سوبر كورة مدرجات الجزائر تهنئ الأهلى بلقب الدورى بتلك الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت الجماهير المتواجدة فى مدرجات استاد السلام لمؤازرة منتخب الجزائر أمام تنزانيا، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، عن المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لفريق الأهلى المصرى.

ورددت الجماهير المتواجدة فى مدرجات المنتخب الجزائرى الأغنية الشهيرة لجمهور المارد الأحمر: "كدة كدة يا زمالك الدورى فى الجزيرة، عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

ويتبقى للزمالك 3 مواجهات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، كما يتبقى للأهلى مواجهة المقاولون يوم 26 ثم الزمالك، وبعدها يتم تحديد بطل الدورى، ويحتل حاليًا الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة.

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