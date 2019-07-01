تأهل 8 مصريين لأولمبباد طوكيو 2020 لمنتخبات تنس الطاولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح 8 لاعبين مصريين من منتخبات تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دورة الالعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020 وجاء تأهل اللاعبين من خلال حصد الميداليات الذهبية والمراكز الأولى فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بصالة النادى الأولمبى بالإسكندرية . اللاعبون هم كل من فايزة محمود وإسلام رسلان وهنا حماد وسامح عيد ومحمود عبد المجيد وكمال الرشيدى وكمال الزناتى وأحمد سيد. ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا. وكانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالة نفس النادى أيضًا، وشارك فى البطولة أكثر من 21 دولة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصر المستضيفة.

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