شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل 6 يوليو، على استاد القاهرة الدولى.

ونجح الفراعنة فى الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة وتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019 بالعلامة الكاملة.

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من المنتخب الذى سيلتقى معه منتخبنا الوطنى فى الدور المقبل؟

تقضى لوائح البطولة القارية بمواجهة متصدر المجموعة الأولى لأحد المنتخبات التى حصلت على المركز الثالث فى المجموعات "الثالثة، الرابعة والخامسة" فى الدور الثانى، بينما يلتقى وصيف المجموعة ذاتها مع وصيف المجموعة الثالثة فى الدور ذاته.

وفى حالة تأهل المنتخب الكينى الذى يحتل المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فإن مواجهته مع منتخب مصر ستكون مؤكدة، بينما سينتظر المنتخب الوطنى أحد صاحبى المركز الثالث فى المجموعتين الرابعة والخامسة فى حالة فشل صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثالثة فى التأهل لدور الستة عشرة.