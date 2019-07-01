شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يتلقى عرضا من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى على لطفى حارس مرمى الأهلى، عرضًا من الاتحاد السكندرى، للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

ويرغب حارس الأهلى فى الانتقال إلى أحد أندية الدورى الممتاز من أجل المشاركة بشكل أساسى وتلقى عرض أكثر من نادٍ على رأسها عرض زعيم الثغر وكان الحارس قد انتظم اليوم فى المران الجماعى للأهلى اليوم الإثنين، الذى أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وكان لطفى قد اكتفى بأداء تدريبات فى صالة الجيمانزويوم بسبب إصابته بكدمة خفيفة فى السمانة.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.