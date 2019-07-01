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مصر تتأهل للبطولة الأفريقية لسيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سيدات حرة السلة بقيادة إيهاب الألفى إلى البطولة الأفريقية التى تقام نهاية العام الجارى بعد التغلب على كينيا بنتيجة 72/90 فى نهائي التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام بأوغندا .

وجاء تأهل المنتخب لبطولة أفريقيا بعد الفوز فى كل مباريات  التصفيات حيث تغلب على أوغندا ورواندا وكينيا ورواندا.

وتضم قائمة اللاعبات كلاً من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى

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وفيما يخص منتخب الرجال فتغلب على تنزانيا اليوم إلا أنه لم يصعد لبطولة الأفروكان بل حصد المركز الثانى فى التصفيات التى يصعد منها منتخب واحد فقط  خاصة أنه لم يفز فى كل المباريات بل خسر من كينيا وفاز على أوغندا ورواندا وفاز اليوم على تنزانيا .

وتضم قائمة منتخب الرجال كلاً من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح.

ويقود منتخب الرجال فنيا عصام عبد الحميد بينما يرأس البعثة خالد القوصى .

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