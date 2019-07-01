شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف يصطدم منتخبا مصر وتونس فى دور الـ16 لـCAN 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن المنتخب المصرى التأهل لدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا متصدرًا المجموعة، التى تقام داخل أراضيه حتى 19 يوليو الجارى، بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققا العالمة الكاملة.

وينتظر منتخب الفراعنة صاحب المركز الثالث من المجموعات، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وذلك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء.

وقد تضع القرعة فى طريق المنتخب المصرى بالدور ثمن النهائى، المنتخب التونسى، وذلك فى حالة عدم تأهل منتخب من أصحاب أفضل 4 ثوالث من المجموعتين الثالثة والرابعة.

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وفى حال خسارة المنتخب الكينى أمام نظيره السنغالى فى المواجهة الجارية الآن، سيتوقف رصيدها عند 3 نقاط، بالإضافة إلى فارق الأهداف سيكون -2 على الأقل فى حال الخسارة بهدف وحيد، ونفس الحال فى المجموعة الرابعة التى احتل فيها منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفارق الأهداف هو -1.

ولكى يواجه المنتخب المصرى، نسور قرطاج فى دور الـ 16 يوم السبت المقبل، يجب أن تنتهى مباريات الغد فى المجموعتين الخامسة والسادسة على النحو التالى:

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