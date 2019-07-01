شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يُحدد 7 ملايين جنيه للاستغناء عن العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو بتروجت، 7 ملايين جنية كقيمة مالية للاستغناء عن جهود أحمد العجوز لاعب وسط الفريق البترولى الذى تلقى أكثر من عرض من أندية الدورى بعد هبوط فريقه إلى دورى القسم الثانى.

ودخل إنبى فى مفاوضات رسمية مع بتروجت حول ضم أحمد العجوز فى إطار البحث عن دعم صفوف الفريق بلاعب خط وسط بالموسم الجديد وجاء دخول إنبى فى صفقة ضم العجوز خاصة فى ظل حاجة الفريق البترولى لتعويض رحيل حمدى فتحى فى يناير الماضى للأهلى بجانب انتهاء فترة استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك وعودته إلى النادى الأبيض مع محاولات تجديد تلك الإعارة بجانب التفاوض مع العجوز.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة بعد العودة إلى إدارة ناديه حيث يرغب فى تحديد مصيره مبكرًا حتى يكون ضمن صفوف فريقه الجديد فى فترة الإعداد للموسم المقبل.