شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بتروجت يفاضل بين 4 عروض وينتظر موقف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية إنبى والمقاصة والاتحاد والجونة فى مفاوضات جادة مع بتروجت من أجل الحصول على خدمات الحارس محمد أبو النجا بعد تألقه في الفترة الأخيرة.
ووفقًا لمصدر مقرب من الحارس فأنه يرفض حاليًا البت في أى من العروض الأربعة خاصة بعدما وعده أحد وكلاء اللاعبين بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين يبحثون عن حارس جديد بعد إصابة جنش.
ويأتى تفاوض الأندية الأربعة للحارس بعد التألق مع فريق بتروجت على مدار أكثر من موسم.
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