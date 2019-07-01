شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يستقر على خليفة كهربا فى مباراة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، خروج محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، من حسابات الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، خلال المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر استئنافها عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا فى مصر.

أوضح المصدر الزملكاوى، أن غياب كهربا المتواصل عن التدريبات الجماعية، وعدم تواجده فى معسكرات فريقه الداخلية والخارجية على مدار الأيام الماضية، جعل الجهاز الفنى يستبعده من حساباته ويجهز بدائل لقيادة الفريق الأبيض خلال المباريات المتبقية من الدوري خاصة أن كهربا كان عنصر أساسى فى التشكيلة البيضاء بالموسم الحالى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 30 يوليو الجارى ضمن الأسبوع الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقد تكون المباراة الحاسمة لبطل النسخة الحالية للدوري.

وأكد المصدر الزملكاوى لـ"سوبر كورة"، استقرار الجهاز الفنى للأبيض على خليفة كهربا فى مباراة الأهلي المقبلة، لمعرفة اللاعب الذى سيقود الزمالك فى القمة المقبلة، اضغط هنا..