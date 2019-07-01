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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها طبيب المنتخب: كوكا يغيب عن الفراعنة أسبوعًا بعد إصابته فى الكاحل

أجيرى يمنح لاعبى المنتخب حرية التجول فى الفندق لكسر الملل

 

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طبيب المنتخب: كوكا يغيب عن الفراعنة أسبوعا بعد إصابته فى الكاحل

 

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سوبر كورة.. الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي

 

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نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته

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المنتخب يوضح سبب ظهور أحمد حجازى بدون واقى الأنف أمام أوغندا

 

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بعثة الزمالك تصل إلى قبرص استعدادًا لمعسكر الإعداد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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