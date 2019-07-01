حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها طبيب المنتخب: كوكا يغيب عن الفراعنة أسبوعًا بعد إصابته فى الكاحل أجيرى يمنح لاعبى المنتخب حرية التجول فى الفندق لكسر الملل طبيب المنتخب: كوكا يغيب عن الفراعنة أسبوعا بعد إصابته فى الكاحل محمد فضل لـ"تايم سبورت": إحساس المصريين بالفخر أهم مكاسب كان 2019 سوبر كورة.. الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي صور.. ظهور مميز لـ مارسيلو وكوميديا لاعبى الأهلى فى المران نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته Advertisements المنتخب يوضح سبب ظهور أحمد حجازى بدون واقى الأنف أمام أوغندا بعثة الزمالك تصل إلى قبرص استعدادًا لمعسكر الإعداد سموحة يضع شرطًا تعجيزيًا لإتمام صفقة انضمام أبو جبل للزمالك.. اقرأ التفاصيل الهلال السعودى يفاوض محمود علاء "شفويًا" لضمه

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