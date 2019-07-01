مصدر بالتليفزيون يكشف لمصراوي سبب التراجع عن بث مباريات الأمم على القناة الأولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي علي:

قال مصدر بالتليفزيون لـ "الخليج 365" أنه كان من المتوقع بث 6 مباريات بالجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية على القناة الأولى الأرضية، لكن تم تغيير هذا الأمر والاستقرار على فكرة بث البطولة بالكامل عبر "تايم سبورت".

وكشف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن السبب يرجع إلى حقوق "تايم سبورت" صاحبة بث البطولة دون غيرها وأن عدد المباريات محل الأزمة ٦ مباريات فقط.

وكان هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، قد قال لمصراوي، أن القناة الأولى ستبث المباريات الست الأخرى تزامنا مع "تايم" إلا أن القرار النهائي جاء مختلفًا.

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وكانت قناة "تايم سبورت" قد كشفت عن آلية بث مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

وقالت "تايم سبورتس"، في توضيح عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "بخصوص مباريات الدور الأول (الجولة الثالثة) سيتم إذاعة أربع مباريات في اليوم تقام مبارتين في نفس التوقيت، حيث يتضمن الاستوديو التحليلي الحديث والتحليل للمبارتين في نفس الاستوديو".

وأضافت القناة: "يتم بث المباراة الأهم بشكل كامل- بث مباشر- على أن يتم متابعه المباراة الثانية المتزامنة معها وبث بعض اللقطات المهمة منها مثل (ضربات الجزاء، الأهداف ، الفرص الهامة إن امكن) و ذلك من خلال window، فالمباراتان غير المذاعتين كبث مباشر يتم بثهما كاملة بعد برنامج سوبر تايم بالتتابع".