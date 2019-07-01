"تايم سبورتس" توضح كيفية بث مباريات الجولة الثالثة لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت قناة تايم سبورتس عن آلية بث مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

وقالت "تايم سبورتس"، في توضيح عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "بخصوص مباريات الدور الأول (الجولة الثالثة) أيام (الأحد الموافق 30/6 - الاثنين الموافق 1/7 - الثلاثاء 2/7) ستتم إذاعة أربع مباريات في اليوم تقام مباراتان في نفس التوقيت، حيث يتضمن الاستوديو التحليلي الحديث والتحليل للمباراتين في نفس الاستوديو".

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وأضافت القناة: "يتم بث المباراة الأهم بشكل كامل- بث مباشر- على أن يتم متابعة المباراة الثانية المتزامنة معها وبث بعض اللقطات المهمة منها مثل (ضربات الجزاء/ الأهداف/ الفرص المهمة إن أمكن) وذلك من خلال window، فالمباراتان غير المذاعتين كبث مباشر يتم بثهما كاملة بعد برنامج سوبر تايم بالتتابع".

وكشف مصدر بالتليفزيون لمصراوي، أنه كان من المتوقع بث مباراة أخرى على القناة الأولى الأرضية، لكن تم تغيير هذا الأمر والاستقرار على فكرة بث البطولة بالكامل عبر "تايم سبورتس"، باعتبارها صاحبة حقوق بث البطولة وبهذه الكيفية، على اعتبار أن عدد المباريات محل الأزمة ٦ مباريات فقط.

وكان هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، قد قال لمصراوي، إن القناة الأولى ستبث المباريات الست الأخرى تزامنا مع "تايم" إلا أن القرار النهائي جاء مختلفًا.