"ماما أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا: تصوير: محمود بكار: من مدرجات ستاد السويس، أثناء مباراة منتخب بلدهن، مالي، أمام تونس، في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقفن يشجعن بحماس، مع رقصة أفريقية شهيرة، وهتاف له ما يميزه، لكن أيضا كان ملفتا ملابسهن، تلك المزركشة بالألوان، وقبعاتهم الزاهية، بعلم البلد الغرب أفريقي، والتي ما إن تمتزج بوجوههن السمراء، حتى توحي للناظر أصالة وجمال.

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