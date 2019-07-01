دنيا بطمة تهنئ منتخب بلادها على العلامة الكاملة في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: هنأت الفنانة المغربية دنيا بطمة المنتخب المغربي بعد الهدف الذي سجله مبارك بوصوفة في مباراة اليوم في الدقيقة 90 أمام فريق جنوب أفريقيا. ونشرت بطمة صورة لمبارك بوصوفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رفعتوا راسنا يا أسود الأطلس، ألف مبروك بوصوفة، شكرًا مبارك بوصوفة". وتأهل المنتخب المغربي إلى مباريات دور الـ16 من كأس أفريقيا في المركز الأول برصيد تسع نقاط، بعد الفوز في المباريات الثلاثة في المجموعة الرابعة.

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