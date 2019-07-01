رسميا.. الكاميرون ومالي يضمنان التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

ضمن منتخبا مالي والكاميرون لكرة القدم تأهلهما إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر قبل مباراة كل منهما غدا الثلاثاء في ختام مبارياته بالدور الأول للبطولة.

واستفاد كل من المنتخبين من هزيمة منتخب جنوب أفريقيا صفر / 1 أمام نظيره المغربي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة وتجمد رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند ثلاث نقاط وهو نفس رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط قبل مباراته المقررة غدا أمام أنجولا في هذه المجموعة التي تشهد مباراة أخرى بين منتخبي تونس وموريتانيا.

كما يحتل المنتخب الكاميروني حامل اللقب صدارة المجموعة السادسة قبل مباراته غدا أمام بنين ومباراة غانا أمام غينيا بيساو بنفس المجموعة.

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وبهذا ، ضمن منتخبا مالي والكاميرون التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراتيهما غدا والتي ستحدد فقط ترتيبهما في المجموعتين.

وإذا تراجع أي من المنتخبين المالي والكاميروني إلى المركز الثالث في مجموعته ، لن يؤثر هذا على تأهله وإنما سيؤثر فقط على المواجهة التي تنتظر الفريق في الدور الثاني.

وكان المنتخب الغيني، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، استفاد من الهزيمة الثقيلة لمنتخب زيمبابوي أمام الكونغو الديمقراطية صفر / 4 في المجموعة الأولى أمس وتأهل ليكون أول المنتخبات التي حجزت مقعدها في الدور الثاني ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وبتأهل الفريقين الكاميروني والمالي ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة للدور الثاني إلى عشرة منتخبات هي مصر وأوغندا من المجموعة الأولى ومدغشقر ونيجيريا وغينيا من المجموعة الثانية والجزائر من المجموعة الثالثة والمغرب وكوت ديفوار من المجموعة الرابعة ثم مالي والكاميرون من المجموعتين الخامسة والسادسة على التوالي.