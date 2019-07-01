سيري دي يفوز بجائزة رجل مباراة كوت ديفوار وناميبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد جيوفروي سيري داي، لاعب وسط منتخب كوت ديفوار ، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزا على نظيره الناميبي، بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى بملعب الدفاع الجوي، بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019.

وبتلك النتيجة ، حصد منتخب كوت ديفوار 6 نقاط من فوزين على جنوب إفريقيا وناميبيا، وخسارة من المغرب، ليأتي في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر برصيد 9 نقاط.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط لينتظر نتائج المجموعات الآخرى لتحديد موقفه من التأهل، وودع منتخب ناميبيا البطولة بدون رصيد من النقاط.