مران الأهلي.. إصابة وظهور وتدريبات استشفائية

غادر أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.

وغادر علاء مران الفريق بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، في مران الفترة المسائية والتي كثف فيه الجهاز الفني من تدريبات الكرة والتركيز على الجانب الخططي.

وشارك حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في القاهره قبل السفر إلى إسبانيا.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعب على هامش مران الفريق.

Advertisements

وكان حسين السيد قد عاد من السعودية خلال الفترة الماضية بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق الاتفاق والتي استمرت موسما ونصف.

وأدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي اليوم، وذلك في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي عاد به اللاعب من ألمانيا للبدء في تنفيذه.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويخضع لفترة علاج وتأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وعاد نيدفيد من ألمانيا بعد الخضوع لفحص طبي لاستكمال تدريباته العلاجية تحت اشراف الطبيب الألماني، فايلر، الذي أجرى له الجراحة.