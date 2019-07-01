مدرب موريتانيا: نسعى لدخول التاريخ بالفوز على تونس

أكد المدير الفني لمنتخب موريتانيا كورنتين مارتينيز، أنه يعرف المنتخب التونسي جيداً، وهو أحد أقوى فرق القارة، وذلك قبل مباراة الفريقين غداً الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: “مواجهتنا مع منتخب تونس ستكون صعبة جداً، لكننا نتمسك بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور الثاني”.

وأضاف: “فرصتنا لا تزيد عن 50%، ولكننا سنلعب على الفوز ودخول موريتانيا تاريخ كرة القدم الأفريقية، بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا، على الورق الأمور محسومة لتونس ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت”.

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وتابع: “لدينا لاعبين يشاركون في أوروبا ويملكون عقلية احترافية، تعثرنا أمام مالي ونجحنا في تلافي أخطائنا أمام أنغولا”.

وأشار: “نحن سعداء بالمشاركة الأولى في البطولة، ولكننا لا نرغب في الخروج المبكر ونتمنى أن نكون قادرين على تسطير اسم كبير للكرة الموريتانية بتأهلنا للدور الثاني”.

واختتم مدرب موريتانيا تصريحاته قائلاً: “لدينا إصابة وحيدة هو اللاعب هرونا ديمبا الذي أصيب في مباراة مالي”.