داني سيبايوس يلمح لرحيله عن ريال مدريد

بعد فوزه بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً مع المنتخب الإسباني، أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، داني سيبايوس، أنه لم يعد نفس الشخص الذي عرفته الجماهير في الماضي، مؤكداً أنه يتطلع لإحداث تغيرات كبيرة في مسيرته مع ناديه في المستقبل.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة آس الإسبانية: “لم أعد نفس الشخص، قلت دائماً إن لدي 4 سنوات في تعاقدي مع ريال مدريد، أنا سعيد بممارسة كرة القدم، تكون الأمور أكثر سهولة عندما أشعر بأهميتي داخل الملعب متحلياً بالثقة”.

وأضاف: “أرغب في لعب 40 مباراة في الموسم المقبل، وأتمنى أن أفوز بكل الألقاب وخاصة بطولة أمم أوروبا 2020 التي تمثل بالنسبة لي شغفاً خاصاً”.

وامتنع النجم الإسباني الشاب عن الرد على سؤال عن حقيقة دعوة المدير الفني لنادي إشبيلية، جولين لوبيتغي، له للانضمام لصفوف الأخير في الموسم المقبل، إذ اكتفى بابتسامة تحمل الكثير من الغموض دون أن يذكر شيئاً عن صحة هذه الشائعات.