محمد عواد يغيب عن مران الإسماعيلي

غاب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن مران الفريق مساء اليوم الاثنين، علي هامش الإستعدادللموسم الجديد.
وحصل عواد على اذن مسبق من قبل الجهاز الفني للدراويش.
ويستعد الفريق لخوض مواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المتبقية، فضلاً عن استحقاقات الموسم الجديد.
وحرص عادل أبوجريشة عضو اللجنة الفنية ونجم الفريق فى عصره الذهبى على متابعة المران ومؤازرة اللاعبين.
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